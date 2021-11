Usa Weekly News: 79mo compleanno per Joe Biden, il primo da Presidente

18/23 nytimes.com

Pressata dagli attivisti per aumentare la fornitura di vaccini anti Covid ai Paesi poveri, la Casa Bianca è pronta ad investire miliardi di dollari per potenziare la capacità produttiva americana, con l’obiettivo di almeno un miliardo di dosi all’anno a partire dalla seconda metà del 2022. Lo scrive il New York Times citando due alti dirigenti Usa. L’investimento è il primo passo di un nuovo piano per una partnership con l’industria privata per affrontare le immediate necessità vaccinali in Usa e oltreoceano e prepararsi a future pandemie