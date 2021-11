Polemiche in Francia, Macron cambia il Blu della bandiera

Il presidente ha adottato il blu marine per sostituire il cobalto deciso da Giscard d’Estaing, ritornando così alla versione del 1792. La decisione, però, non è stata comunicata

Almeno è costata poco, 5000 euro. Ma il problema, probabilmente, è che l’operazione del cambio di colore della bandiera francese non è stata comunicata a nessuno. Il blu che sventola dal almeno un anno sugli pubblici della République è infatti differente. Mentre prima era un cobalto, adesso è blu scuro, o, secondo le cronimetria di Pantone si dovrebbe definire “marino” o navy.

Una scelta "estetica" presa un anno fa

Certo non deve essere stato proprio uno choc, visto che nessuno se ne è accorto, almeno non fin quando lo ha fatto notare la radio Europa 1, e quindi passi, quel che è curioso, per certi aspetti, è il motivo.

Infatti la prima ragione è squisitamente estetica: il presidente Emmanuel Macron, ha seguito i consigli del suo scenografo di fiducia, Arnaud Jolens.

La decisione di cambiare la sfumatura del blu sulla bandiera risale al luglio 2020, quando Jolens - che gestisce le operazioni all'Eliseo per tutto quello che riguarda la "scenografia" - propose al capo dello stato la storica modifica. Il bianco e il rosso sarebbero rimasti tali e quali, ma il blu cobalto, adottato dall'ex presidente Vale'ry Giscard d'Estaing in aperto riferimento alla bandiera europea, sarebbe stato sostituito da un blu di una sfumatura diversa.

La variazione è stata apportata anche a tutti i tricolori in vista all'Assemblée Nationale e al ministero dell'Interno, ha aggiunto Europe 1.