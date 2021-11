Attacco a Liverpool, polizia: "È terrorismo". Spunta video esplosione

Le autorità hanno dichiarato che l'esplosione del veicolo avvenuta il 14 novembre davanti al Women's Hospital è di matrice terroristica. Ancora da chiarire il movente. Arrestati quattro uomini. E intanto sui media britannici circolano le immagini della deflagrazione Condividi

È stato dichiarato formalmente come un atto "di terrorismo" l'attentato del 14 novembre a Liverpool, dove l'esplosione di un ordigno in un taxi ha causato la morte di un uomo - che sarebbe il presunto attentatore - e il ferimento del tassista. Ad annunciarlo è stata la polizia locale. Per l’accaduto sono stati arrestati quattro uomini. E intanto spunta anche il video della deflagrazione, ripreso da una telecamera a circuito chiuso e pubblicato da alcuni media britannici, fra cui il The Sun.

La polizia: ancora da comprendere il movente Russ Jackson, capo dell'antiterrorismo nel Nord-Ovest dell'Inghilterra, ha parlato dell'esplosione di un ordigno "rudimentale" e ha precisato che il movente di chi lo ha confezionato "deve essere ancora compreso". Non ha tuttavia escluso che l'obiettivo potesse essere una delle commemorazioni del Remembrance Day, ricorrenza nella quale il Regno Unito e i Paesi del Commonwealth ricordano i caduti di guerra, che si stava svolgendo proprio ieri mattina non lontano dal Liverpool Women's Hospital, cioè il grande ospedale davanti a cui c’è stata l’esplosione, seguita da un incendio della vettura. "Siamo consapevoli del fatto che vi fossero in corso eventi del Remembrance Day a poca distanza, non possiamo al momento trarre conclusioni, ma è una linea d'indagine che stiamo seguendo", ha detto Jackson.