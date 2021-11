Usa, grand jury accusa Bannon di oltraggio al Congresso

L'ex consigliere di Trump è stato incriminato per essersi rifiutato di presentarsi per deporre sull'assalto a Capitoll Hill del 6 gennaio scorso e per il rifiuto di fornire alla Commissione investigativa i documenti richiesti

Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Donald Trump, è stato accusato di oltraggio al Congresso da un grand jury. Il dipartimento di Giustizia ha riferito che l'ex consigliere di Trump deve rispondere di due imputazioni per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare alla Commissione investigativa del Congresso sugli attacchi del 6 gennaio a Capitol Hill. Il primo capo d'accusa è relativo al rifiuto di presentarsi per deporre, il secondo per il rifiuto di fornire alla Commissione i documenti richiesti.