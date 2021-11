Usa: assalto Capitol Hill, condannato a 41 mesi per violenza

Un uomo, proprietario di una palestra in New Jersey ed ex combattente di arti marziali miste, è stato condannato per aver colpito un poliziotto nell'attacco al Congresso del 6 gennaio scorso

Arriva una condanna per l’assalto di Capitol Hill. Scott Fairlamb, proprietario di una palestra in New Jersey di 44 anni, ex combattente di arti marziali miste, è stato condannato a 41 mesi di prigione per aver colpito un poliziotto nell'attacco al Congresso del 6 gennaio scorso. A darne notizia la Cnn che ha documentato il processo a Fairlamb. L'uomo si è dichiarato colpevole, tra le altre cose, di aggressione nei confronti un agente di polizia.