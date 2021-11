Kentucky, 16enne rapita usa il segnale imparato su Tik Tok e si salva

Una ragazza di 16 anni ha usato il segnale, imparato guardando un video su Tik Tok, per chiedere aiuto mentre era in macchina con l'uomo che l'aveva rapita. E la fortuna ha voluto che sulla statale del Kentucky, poco distante dal confine con il Tennessee, passasse un automobilista che conosceva quel segnale e che così ha chiamato il 911, continuando a seguire la macchina sospetta fino all'arrivo della polizia.

"Credo davvero che questo segnale abbia salvato la vita di questa ragazza", ha detto il portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel, spiegando come gli agenti siano riusciti fermare l'auto ed ad arrestare Herbert Brick, l'uomo di 61 anni che aveva rapito la ragazza che ha avuto la lucidità mentale di riuscire a chiedere aiuto senza che il suo sequestratore se ne rendesse conto.

Il video diventato virale

Il video "signal for help" è stato postato sui social lo scorso anno dal Women's Funding Network, organizzazione che si occupa di aiutare le donne e le ragazze, ed era diventato virale su Tik Tok. E per questo uno degli automobilisti affiancati dalla Toyota del rapitore ha compreso che i gesti che la ragazza continuava a fare erano delle richieste di aiuto. Secondo la ricostruzione della polizia, i genitori della ragazza avevano denunciato la scomparsa della figlia due giorni fa a Asheville, in North Carolina. La stessa giovane ha poi raccontato alla polizia di aver accettato un passaggio da Brick, con il quale aveva iniziato a viaggiare, dirigendosi verso Sud. Ma ad un certo punto la giovane si è sentita in pericolo ed ha capito che doveva cercare aiuto.