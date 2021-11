Pedofilia, Chiesa Francia risarcirà vittime con vendite e prestiti

L'istanza sarà presieduta da Marie Derain de Vaucresson, ex difensore dei bambini, che creerà una sua squadra sul modello di quella della Commissione indipendente Sauvé sulla pedofilia nella Chiesa francese

I vescovi, riuniti a Lourdes, hanno deciso di risarcire le vittime di abusi. E' stato creato un organismo nazionale incaricato dei rimborsi "caso per caso" delle vittime di violenze sessuali. Come precisato dal monsignor de Moulins-Beaufort, l'istanza sarà presieduta dalla giurista Marie Derain de Vaucresson, ex difensore dei bambini, che creerà una sua squadra sul modello di quella della Commissione indipendente Sauvé sulla pedofilia nella Chiesa francese.