Usa Weekly News, infrastrutture e voto Virginia: la settimana di Biden

Prima il G20 a Roma e la COP26 a Glasgow. Poi i risultati del voto dell’elezione del Governatore in Virginia (sconfitta pesante per i Dem), ma non solo. E l’approvazione del piano infrastrutture, su cui Biden aveva detto che “la sua presidenza sarebbe dipesa”. C’è chi ha definito il 5 novembre il “Fabulous Friday” per l’America per cinque fatti positivi registrati nel Paese, ma c’è anche chi guarda alle elezioni di metà mandato, nel 2022, come un punto di svolta per la Presidenza Biden

A cura di Valentina Clemente