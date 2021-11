Afghanistan, uccisa attivista per i diritti delle donne

Un'attivista per i diritti delle donne e docente di economia in Afghanistan, Frozan Safi, 29 anni, è stata ritrovata morta oltre 2 settimane dopo la sua scomparsa, il 20 ottobre scorso. Come riferisce il quotidiano britannico Guardian, il suo corpo crivellato di colpi è stato identificato dalla sorella, medico, che l'ha riconosciuta dai vestiti perchè il volto era "distrutto dai proiettili", mentre l'anello di fidanzamento non c'era più. "Le ferite - ha detto - erano ovunque, troppe per poterle contare: alla testa, al cuore, al petto, ai reni, alle gambe". Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i corpi di Frozan e di altre donne sono stati trovati in una casa a Mazar-i- Sharif, nel nord del Paese. Secondo la fonte ufficiale talebana le donne potrebbero essere state vittime di una "vendetta personale". La polizia sta indagando. Frozan Safi ha partecipato alle manifestazioni della sua città contro la segregazione delle donne dei talebani al potere da metà agosto scorso. Aveva ricevuto una anonima raccomandazione telefonica di andarsene e aveva presentato una richiesta di asilo in Germania, secondo quanto riferito dai parenti. (IL RACCONTO DI UNA STUDENTESSA AFGHANA A SKY TG24: "PER NOI NESSUN FUTURO")