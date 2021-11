Brasile, morta in un incidente aereo la cantante Marília Mendonça

La cantante brasiliana Marília Mendonça, 26 anni, è morta in un incidente aereo a Minas Gerais, in Brasile, dove avrebbe dovuto tenere un concerto. La notizia è stata riportata dal giornalista di Globo News Renan Brites Peixoto su Twitter. Il decesso della star è stato inoltre confermato dai Vigili del fuoco, come riporta anche l’edizione brasiliana della Cnn. Secondo quanto è emerso, nell'incidente aereo sarebbero rimasti uccisi anche il produttore della star, suo zio, il pilota e il co-pilota.