Eric Adams nuovo sindaco di NY: secondo afroamericano della storia

Il democratico Eric Adams è il nuovo sindaco di New York. Ex agente di polizia, 61 anni, prende il posto di Bill De Blasio e ha avuto la meglio sullo sfidante repubblicano Curtis Sliwa, fondatore dei Guardian Angels. Sarà il sindaco numero 110 della Grande Mela, il secondo sindaco afroamericano della città più grande degli Stati Uniti dopo David Dinkins, che ha guidato New York dal 1990 al 1993. In campagna elettorale ha insistito sulla sicurezza come elemento prioritario. Ricordando di essere cresciuto in una famiglia della classe operaia, nel suo primo discorso da sindaco Adams ha detto "stasera i newyorkesi hanno scelto uno di loro. Io sono te''. Facendo appello all'unità, ha chiesto di ''indossare una sola maglia, Team New York". Durante un evento al New York Marriott, ha promesso: ''stanotte non è solo una vittoria sulle avversità, è una rivendicazione di fede. E' la prova che chi è stato dimenticato può essere il futuro''.