Francia, a processo 70enne su siti usava falsa identita'

Per anni ha attirato con annunci sui siti di incontro per coppie centinaia di donne, lasciando credere di essere Anthony Laroche, 37 anni, decoratore di interni, biondo e alto 1 metro e 78, fisico d'atleta e giubbotto di pelle. In realtà, lui era Jack Sion, 68 anni, ma spesso le donne attirate non si accorgevano della truffa perché il suo gioco preferito era bendarle fin dall'inizio, come nel film "50 sfumature di grigio".

La vera identità del 70enne

Tre matrimoni alle spalle, due convivenze, un figlio di cui non si è mai occupato e una fama di conquistatore incapace di essere fedele, Sion è stato descritto dalle sue ex mogli come "bugiardo" e "imbonitore", con 3 condanne alle spalle per lavoro nero, frode fiscale e assegni scoperti. In una decina di anni di pratica ingannevole per attirare le donne agli appuntamenti con la benda sugli occhi, si ripeteva "quando mi vedranno, continueranno a stare con me". Agli inquirenti ha detto che non c'era inganno per la foto: "in tante volevano soltanto sesso, a volte ero disgustato dalla disonestà delle donne, non mi sento colpevole di nulla. Non sono un predatore", ha protestato, affermando che in tante mettevano sugli annunci le foto "di Sophie Marceau o Charlize Theron".