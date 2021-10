Eruzione Canarie, scossa a La Palma avvertita su altre isole

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 registrata oggi pomeriggio a La Palma (Canarie), dove è in corso un'eruzione vulcanica, è stata percepita sia sull'isola sia in almeno altre tre isole dell'arcipelago spagnolo (Tenerife, El Hierro e La Gomera). Lo riporta l'agenzia di stampa Efe.

La maggior parte delle scosse nella zona sud-est



La scossa è stata registrata all'altezza della località di Villa de Mazo, a 34 chilometri di profondità, secondo l'Istituto Geografico Nazionale. A La Palma si registra attività sismica legata all'eruzione vulcanica già da prima dell'inizio di questo fenomeno naturale, avvenuto il 19 settembre. La maggior parte delle scosse si concentra in una zona del sud-est dell'isola a profondità medie o alte. La più alta registrata sinora è stata di magnitudo 4.9. I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione non escludano che possano esserci altre scosse, anche più intense.