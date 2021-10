Turchia, crollo della lira dopo l'espulsione degli ambasciatori

La moneta turca è scesa ai minimi storici questa mattina dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel fine settimana ha ordinato l'espulsione degli ambasciatori di 10 paesi, tra cui Germania, Francia e Stati Uniti.

Una svalutazione di oltre il 2% in un giorno che ha portato la valuta nazionale a sfondare la barriera di 1 dollaro per 9,80 lire turche e di 1 euro per 11,40 lire. Erdogan aveva dichiarato "persona non grata" gli ambasciatori di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Usa per aver chiesto il rilascio di un dissidente politico, il filantropo e attivista parigino Osman Kavala, in carcere dal 2017 senza condanna (SPECIALE TURCHIA).