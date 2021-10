Giappone, erutta vulcano ed emergono navi seconda guerra mondiale

C’è già chi lo ha definito “lo spettacolo delle navi fantasma”. Siamo in Giappone , a 1.300 chilometri a sud di Tokyo, dove l’attività del vulcano sottomarino Fukutoku-Okanoba ha dato vita ad uno scenario incredibile: la creazione di una nuova piccola isola a forma di C dalla quale sono emersi i resti di alcune navi da guerra della seconda guerra mondiale.

L’attività sismica del Giappone

L'attività sismica del vulcano sottomarino Fukutoku-Okanoba, oltre a creare una nuova piccola isola a forma di C, ha anche spinto verso l'alto la vicina isola di Iwo Jima, esponendo in maniera ancora più visibile le navi che già erano state scoperte ma fino a questo momento non erano visibili. Le immagini del nuovo isolotto e delle navi hanno fatto immediatamente il giro dei social media giapponesi. C’è chi l'ha definito uno "spettacolo incredibile" mentre su Twitter c'è chi si è chiesto addirittura se tra 20 anni ci sarà chi andrà a vivere direttamente su quelle navi. Eppure gli esperti prevedono che l'isola, che è composta da pomice e cenere vulcanica, non sopravviverà a lungo.