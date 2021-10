Covid, mappa Ecdc: 13 zone italiane in verde, 8 in giallo

Nuovo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che classifica i territori europei sulla base del rischio diffusione del coronavirus. Questa settimana Emilia-Romagna, Basilicata, Lazio e Valle d'Aosta passano nella zona a minor rischio, il Friuli-Venezia Giulia passa invece in giallo. Il rosso avanza in Germania, rosso scuro in alcuni Paesi dell'Est Europa e in Lettonia, Lituania ed Estonia