Cina, il Legoland Sichuan Resort aprirà nel 2023

E' prevista l'integrazione di elementi tipici della cultura locale come l'allestimento di una speciale area dedicata ai panda

Un nuovo Legoland Resort sta per aprire. Accadrà nel 2023 nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, come emerso da un piano generale pubblicato ieri.

Il nuovo resort occuperà un'area di circa 57 ettari e sarà situato nella Tianfu New Area nella città di Meishan, circa 60 km a sud del capoluogo di provincia Chengdu. Con un investimento di circa 5,5 miliardi di yuan (860 milioni di dollari), il resort sarà gestito autonomamente dalla britannica Merlin Entertainments.