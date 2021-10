Terremoto in Grecia, scosse avvertite in tutto il Mediterraneo

Le stime per la magnitudo del sisma vanno da 5,8 a 6,4 della scala Richter. Le scosse sono state avvertite per centinaia di miglia dopo che un sisma ha colpito le coste greche di Creta, Santorini e Rodi. La terra ha tremato anche in Turchia, Egitto, Siria e Israele

Le stime per la magnitudo del sisma nel Mediterraneo orientale vanno da 5,8 a 6,4 della scala Richter. L'epicentro si trova a 149 km a sud-est di Karpathos, ha detto stamattina l'US United States Geological Survey (USGS) in un aggiornamento. Non è chiaro se abbia causato danni a persone ed edifici, ma secondo quanto riferito la scossa è stata avvertita anche in Turchia, Egitto, Siria e Israele.