Terremoto a Macerata, registrata una scossa di magnitudo 3.8

Lo ha registrato l'Ingv questo pomeriggio alle 14:54. L'epicentro è stato individuato a 10km di profondità tra Ussita e Castelsantangelo. Non sono stati segnalati danni, per il momento, ma il sisma è stato sentito anche in provincia di Ascoli

Le segnalazioni

Secondo le segnalazioni, il sisma è stato percepito anche in provincia di Ascoli, in particolare ad Arquata del Tronto dove lo stesso sindaco Michele Franchi ha dichiarato: "L'abbiamo sentita tutti soprattutto nei container". Al momento non risultano richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco della provincia marchigiana. Non manca però la preoccupazione nella popolazione ancora provata dallo sciame sismico che nel 2016 portò alla distruzione di gran parte degli edifici nei comuni di Visso, Ussita, Norcia e Amatrice. Si tratta dell'evento sismico più forte registrato nelle Marche dall'inizio dell'anno.