Giappone, terremoto di magnitudo 5.3 nella zona Nord Est del Paese

Nuovo terremoto in Giappone dopo quello del 7 ottobre. Una scossa di magnitudo 5.3 - a una profondità di 50 chilometri - è stata avvertita nella prefettura di Aomori, nel Nordest del Paese. A riferirlo è stata l'agenzia meteorologica nipponica, che per il momento non ha diramato alcun allarme tsunami.