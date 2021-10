Summit di Mosca: presente delegazione talebana, ma Usa danno forfait

Due giorni di incontri e discussione nella capitale russa sulla situazione afghana. Washington ha annunciato che non sarà presente per "questioni logistiche". Come dichiarato dal ministro degli Esteri Lavrov, i partecipanti "hanno espresso interesse comune a fornire assistenza umanitaria in Afghanistan". Domani previsto il 'formato Mosca' con altri 10 Paesi della regione

Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per la definizione di un approccio comune alla questione afghana. A fine mese, 30 e 31 ottobre, i leader del G20 si ritroveranno a Roma per un summit straordinario che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato essere “la prima risposta multilaterale alla crisi in Afghanistan”. Oggi e domani, però, si terranno a Mosca altre due giornate dedicate alla definizione della diplomazia internazionale. La delegazione statunitense non sarà presente, ma per la prima volta ce ne sarà una talebana.