Londra, Museo della Scienza usato come hub vaccinale. VIDEO

Il Science Museum si è trasformato per mesi in un enorme centro di vaccinazioni. In questa sede hanno ricevuto il siero anche il principe William e la consorte Kate. “Circa 100mila dosi sono state somministrate qui”, ha detto a Sky TG24 Julia Knights, vice direttrice del museo londinese che ha riaperto le porte al pubblico a maggio

Il Science Museum di Londra si è trasformato durante i mesi più duri della pandemia in Uk in un enorme centro di vaccinazioni ( LO SPECIALE VACCINI - LO SPECIALE COVID ). Qui hanno ricevuto il siero anche il principe William, che in precedenza aveva contratto il Covid, e la consorte Kate. “Abbiamo avuto il grande privilegio di aver fatto parte della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Circa 100mila dosi di vaccino anti-Covid sono state somministrate qui, grazie ai colleghi dell’Nhs. È stato un onore e siamo veramente felici di aver fatto parte di questa campagna”, ha detto a Sky TG24 Julia Knights, vice direttrice del Museo della Scienza londinese.

La situazione nel Regno Unito

vedi anche

Covid, in Regno Unito l'84% ricoverati in ospedale non è vaccinato

Finora il Regno Unito ha avuto più di 138mila morti legati al coronavirus ma è stato anche il primo Paese dell’Occidente a far partire la campagna vaccinale sfruttando ogni luogo possibile. Al momento l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose mentre il 79% ha completato il ciclo vaccinale. Da metà luglio la vita è tornata completamente alla normalità. Ma un’indagine condotta dalla commissione parlamentare ha appurato come nei primi mesi della pandemia sono stati compiuti errori potenzialmente fatali per migliaia di persone. Intanto il Museo della Scienza ha riaperto le porte a maggio. “Abbiamo intrapreso il più grande progetto sul Covid-19 a nome della nazione, documentando le risposte sociali e scientifiche alla pandemia, che speriamo di mostrarvi in una nuova esposizione il prossimo anno”, ha dichiarato Julia Knights.