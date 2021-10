Bill Clinton ricoverato in ospedale in California per “una infezione”

L’ex presidente Usa è all'Irvine Medical Center della University of California. Il suo portavoce ha parlato di “una infezione non legata al Covid” e ha aggiunto che il 75enne è “in via di guarigione e di buon umore”. In una nota, i medici hanno spiegato che “gli sono stati somministrati antibiotici e fluidi per via endovenosa” e che sta rispondendo bene alle cure. Secondo la Cnn, si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie e Clinton sarebbe in di terapia intensiva ma non attaccato al respiratore

L’ex presidente americano Bill Clinton si trova in ospedale per una sospetta infezione del sangue. Il 75enne ex capo della Casa Bianca è ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California e, secondo quanto riporta la Cnn, sarebbe nel reparto di terapia intensiva ma non attaccato al respiratore. Il ricovero è stato confermato dal portavoce di Clinton Angel Urena, che ha sottolineato come l’ex presidente sia “in via di guarigione” e ha aggiunto che l’infezione non è legata al coronavirus. Secondo la Cnn, il ricovero non sarebbe nemmeno legato ai precedenti problemi di cuore e si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie.