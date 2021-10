Usa, Fda autorizza alcuni prodotti per le sigarette elettroniche

La Fda ha autorizzato per la prima volta alcuni prodotti per le sigarette elettroniche. In particolare, l'agenzia Usa che vigila sui farmaci ha concesso il permesso alla R.J. Reynolds di vendere tre dei suoi liquidi aromatizzati al tabacco. Bocciati, invece, altri dieci suoi prodotti aromatizzati. “I dati dell'azienda dimostrano che i suoi prodotti aromatizzati al tabacco possono portare benefici ai fumatori adulti dipendenti che passano a questi prodotti, sia completamente o con un significativo calo del consumo di sigarette, riducendo la loro esposizione ai prodotti chimici dannosi", ha spiegato la Fda.

La decisione dell'Fda

“Se da un lato l'azione di oggi consente che prodotti del tabacco siano venduti, dall'altro non significa che questi prodotti siano sicuri o 'approvati dalla Fda'”, ha precisato l'agenzia federale americana. Poi ha ricordato che "tutti i prodotti del tabacco sono dannosi e creano dipendenza" e che "coloro che non li usano non devono iniziare". All'inizio dell'anno, la Fda aveva messo al bando alcuni prodotti aromatizzati usati per le sigarette elettroniche, come quelli alla frutta e alla menta, per frenare quella che aveva definito una vera e propria epidemia tra i giovani per la crescente diffusione dei vaporizzatori. I tre prodotti autorizzati, secondo l’agenzia Usa, sarebbero meno attraenti per i bambini e i teenager, mentre nelle scorse settimane ha fatto sapere di aver respinto le domande di oltre un milione di sigarette elettroniche e prodotti correlati soprattutto a causa della loro potenziale presa sugli adolescenti minorenni.