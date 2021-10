Olanda, nozze gay possibili anche per reali

Per il Governo non c’è alcun problema, ha affermato il premier Mark Rutte in risposta a un libro che pareva escludere la possibilità. In Olanda il matrimonio gay è legale dal 2001

E’ ufficiale. L'Olanda sarà la prima monarchia a permettere ai suoi reali di potersi sposare con persone dello stesso sesso. Per il Governo non c’è alcun problema, ha affermato il premier Mark Rutte, in una risposta scritta al Parlamento. D’altrocanto le nozze arcobaleno sono ammesse per legge dal 2001 ma sembrava che per i reali questa possibilità non valesse. In un libro si affermava che la principessa Amalia, 17 anni, erede al trono, avrebbe dovuto rinunciare al titolo nobiliare nel caso avesse avuto intenzione di sposare un partner dello stesso sesso. Era solo una ipotesi questa dato che della vita privata della figlia del re Willem-Alexander si sa poco e la diretta intessata non ha fatto commenti.