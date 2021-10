Molte attività riaporono, dopo quasi 4 mesi di stop, grazie a un tasso di vaccinazione del 70%. Ulteriori restrizioni cadranno più avanti, quando i vaccinati over 16 saranno l'80%. Il coronavirus, però, non è stato ancora sconfitto nello Stato del New South Wales che, nelle ultime 24 ore, ha registrato 496 casi di contagio