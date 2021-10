Usa Weekly News, “Build, back, better”: il piano Biden per la ripresa

11/20 ©Getty

Not healthy enough – Omarosa Manigault, ex collaboratrice di Donald Trump, in un’intervista ha detto che l’ex Presidente potrebbe non essere in condizioni fisiche ottimali per candidarsi di nuovo nel 2024. “Non so se sarà abbastanza in salute tra tre anni, e penso che abbia bisogno di dire al popolo americano se sta abbastanza bene per affrontare una corsa molto stressante e così faticosa come quella per la Casa Bianca”, ha aggiunto l’ex concorrente di “The Apprentice”, che conosce Trump da decenni ma ha litigato gravemente con l'ex Presidente mentre era in carica