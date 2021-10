La California costa troppo. Elon Musk sposta la sede di Tesla in Texas

Elon Musk trasloca in Texas. L'amministratore delegato di Tesla ha annunciato la mossa all'assemblea annuale degli azionisti della casa automobilistica ad Austin, motivando la scelta per diverse ragioni. Ha definito la sua fabbrica a Fremont in California "inceppata", inoltre lo considera un luogo difficile per i suoi dipendenti, che hanno problemi a trovare alloggi a prezzi accessibili. E poi avrebbe aggiunto che "ad Austin la nostra fabbrica è a cinque minuti dall'aeroporto, a 15 minuti dal centro", come riporta la BBC .

Il fascino del Texas

vedi anche

Elon Musk e Grimes si sono lasciati dopo 3 anni insieme

Tesla non è la prima azienda a trasferirsi in Texas. Nel 2020, la centrale tecnologica Oracle ha annunciato il suo trasferimento dalla Silicon Valley a Austin, così come hanno fatto la società tecnologica HP e la casa automobilistica Toyota. Ma perché tutti scappano dalla California? Innanzitutto per le leggi sul lavoro più severe, poi per i costi di vita e le tasse più elevate rispetto ad altri stati. Il Texas, al contrario, è conosciuto per il lavoro più economico e la regolamentazione meno rigorosa.