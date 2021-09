Elon Musk e Grimes si sono lasciati dopo 3 anni insieme

Dopo tre anni insieme, Elon Musk (QUI TUTTE LE NEWS) e la sua dolce metà Grimes, si sono lasciati. Almeno secondo quanto riportato da Page Six. Il miliardario, fondatore di Tesla, avrebbe dichiarato di essersi "semi-separato" e che il sentimento che lo lega alla sua (ex?) compagna è ancora vivo. I loro rapporti sarebbero buoni, forse anche in virtù del fatto che la coppia ha un figlio in comune (Elon Musk cambia il nome del figlio su richiesta del governo californiano). Di fatto pare che la relazione sia andata via via deteriorandosi a causa dei troppi impegni di ciascuno. I due sono stati comunque visti pubblicamente l'uno accanto all'altra di recente, in occasione del Met Gala. In apparenza niente, nei loro atteggiamenti poteva destare sospetti. A oggi non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale.

