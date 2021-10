Il dolore di un amico

Bauma, scosso per la perdita, ha ricordato così Ndakasi: "È stato un privilegio sostenere e prendersi cura di una creatura così amorevole, soprattutto sapendo il trauma che Ndakasi ha subito in giovanissima età. E' stata la natura dolce e l'intelligenza di Ndakasi che mi ha aiutato a capire la connessione tra gli esseri umani e le grandi scimmie e perché dovremmo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerli".

"Sono orgoglioso di aver chiamato Ndakasi mia amica. L'ho amata come una bambina e la sua personalità allegra portava un sorriso sul mio viso ogni volta che interagivo con lei. Mancherà a tutti noi di Virunga, ma saremo per sempre grati per la ricchezza che Ndakasi ha portato nelle nostre vite durante il suo periodo a Senkwekwe".