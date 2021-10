Merkel in Italia per la "visita di congedo", vedrà Papa e Draghi

Angela Merkel è oggi in Italia per quella che la stessa cancelliera ha definito la sua "visita d'addio", durante la quale sarà prima ricevuta dal Papa in Vaticano e poi incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per quello che secondo molti sarà Chigi una sorta di passaggio di consegna simbolico del ruolo di guida in Europa. Nel pomeriggio Merkel e Draghi si uniranno al pontefice e agli altri leader religiosi nella preghiera per la pace al Colosseo. A rimarcare il lavoro comune svolto durante un periodo nel quale entrambi hanno dovuto prendere decisioni difficili, è stata propria la cancelliera. Ha ricordato quando Draghi era alla guida della Bce e "ha compiuto passi importanti per salvare l'euro". Ora - ha aggiunto - ha "un ruolo completamente diverso" con un governo "molto inclusivo". "Non vedo l'ora di compiere questa visita", ha sottolineato.

I rapporti Germania-Italia

approfondimento

L'economia tedesca dopo i 16 anni di Angela Merkel, in quattro grafici

L'asse tra Roma e Berlino resta granitico, "penso che abbiamo bisogno di un'Italia economicamente forte e Mario Draghi ha già fatto passi importanti per raggiungere questo obiettivo", ha detto la donna che per quattro mandati (16 anni) ha guidato la Germania. Sulle sfide che attendono i due Paesi - dalla Libia all'Afghanistan, solo per citarne alcune - c'è comunanza di vedute. Draghi e Merkel in più occasioni hanno ribadito la stima reciproca e il faccia a faccia - con le delegazioni al seguito - oltre ad affrontare i dossier sul tavolo, alla vigilia del vertice europeo del 22 ottobre, con la Cancelliera nel pienodelle sue funzioni, sarà il sigillo di un lungo periodo di frequentazioni, nato quando Draghi guidava Bankitalia e poi rinsaldato nel periodo in cui l'attuale premier è stato alla guida della Bce.

Le precedenti visite

La Cancelliera in Italia ha trascorso numerose volte le sue vacanze. Spesso in montagna in Alto Adige, ma anche in località del Sud come Ischia. E il marito, il chimico 72enne Joachim Sauer, presto verrà nel nostro Paese per lavorare all'Accademia delle Scienze di Torino come membro internazionale. La visita dicongedo della Cancelliera sara' dunque l'occasione per parlare di temi attuali, dalla pandemia alla ripresa economica fino al clima. Si terrà a 5 giorni dal vertice straordinario (in videoconferenza) sull'Afghanistan e a venti giorni dalla kermesse organizzata dal premier alla Nuvola di Roma.