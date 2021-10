Stati Uniti, sciopero dei lavoratori di Hollywood per salari migliori

Non era mai successo nei 128 anni dalla nascita dell'International Association of Theatrical Stage Employees. Il presidente: "Chiediamo qualità della vita migliore e stipendi in linea col minimo garantito". Le discussioni per un nuovo contratto di lavoro per chi lavora dietro le quinte con l'associazione dei datori - Alliance of Motion Picture and Television Producers - sono ferme da maggio

Non era mai successo in 128 anni di storia del sindacato. L’International Association of Theatrical Stage Employees – organizzazione a tutela dei lavoratori di Hollywood - minaccia di chiudere set televisivi e cinematografici in tutti gli Stati Uniti. Il 98,7% dei votanti, in rappresentanza del 90% degli iscritti totali, ha dato mandato al loro presidente, Matthew Loeb, per indire uno sciopero, chiedendo meno ore di lavoro, ricontrattazione dei salari e più stabilità per i fondi di pensione. I negoziati per un nuovo contratto di lavoro sono fermi dallo scorso maggio, con i lavoratori che da mesi si battono per "essere trattati con la minima dignità umana".