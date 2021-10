Fox news: "Svelata l'identita del killer Zodiac". Ma la polizia nega

Proprio loro, ai microfoni di Fox News , hanno dichiarato di aver scoperto la sua identità. Si tratterebbe di Gary Francis Poste, un ex veterano dell'aereonautica statunitense scomparso nel 2018. Il team ha collegato il caso Zodiac all'omicidio di Cheri Jo Bates, avvenuto in California, affermando di aver stabilito un collegamento concreto tra lei e Poste, anche se la polizia di Riverside continua a negare questa teoria.

Una ricerca durata 50 anni, ma adesso si conosce il suo volto. Zodiac , uno dei serial killer più temuti d'America, ora ha un nome. A individuarlo un gruppo di specialisti composto da 40 ex investigatori, giornalisti e membri dell'intelligence militare, chiamati Case Breakers.

Inoltre, sempre secondo gli investigatori, c'è anche un'altra importante coincidenza tra il serial killer e Poste. Infatti nelle lettere-rompicapo inviate in passato da Zodiac al San Francisco Chronicle, risultano sempre omesse proprio le lettere che formano nome e cognome di Poste.

Nei decenni trascorsi dal primo omicidio collegato a Zodiac sono stati indagati molti potenziali sospetti. Gli anni di indagini della squadra hanno evidenziato nuove prove forensi, in particolare delle foto dalla camera oscura di Poste. In un'immagine, ha dichiarato il team, l'uomo presentava una cicatrice sulla fronte che corrisponde a quella su uno schizzo di Zodiac.

Nella cultura di massa

Se di solito gli assassini si nascondono dalle luci della ribalta, Zodiac agiva in maniera opposta. Egli scherniva le autorità con codici, inseriti in lettere inviate ai giornali e alle Forze dell'Ordine. Ed è per questo che la sua storia ha ispirato film - tra cui la famosa pellicola del 2007 diretta David Fincher, 'Zodiac' -, libri e tanti investigatori che negli anni hanno studiato attentamente il caso, nel tentativo di smascherare il serial kiler.