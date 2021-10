Francia, serial killer scoperto dopo 35 anni. Confessa e si suicida

Francois Verove, ex poliziotto, conosciuto come “il Butterato”, si sarebbe ucciso a fine settembre in un appartamento preso in affitto a Grau-du-Roi, stazione balneare vicino Montpellier. L’uomo ha lasciato una lettera in cui riconosce i suoi crimini ma confessa di “non aver fatto più nulla dal 1997”

Il suicidio di un ex poliziotto ha permesso di scoprire, dopo 35 anni, l'identità di “Le Grele” (il "Butterato"), il serial killer responsabile di almeno quattro omicidi e sei stupri avvenuti in Francia fra il 1986 e il 1994. L'uomo si è tolto la vita il giorno prima di comparire davanti alle autorità per sottoporsi a una prova del Dna richiesta dal magistrato. Si sospettava che il serial killer appartenesse alle forze dell’ordine sia per il modus operandi sia perché in tre dei sei stupri si era qualificato come poliziotto. All’esame erano stati convocati 750 gendarmi in servizio nell'area di Parigi all’epoca dei fatti. Ma lui, Francois Verove, 59 anni, ex poliziotto, non si è presentato. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un appartamento vicino Montpellier.