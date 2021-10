Gas naturale, Putin rassicura sulle forniture e i prezzi calano

Le parole sulle forniture di gas naturale all'Europa pronunciate dal presidente russo, Vladimir Putin, hanno rasserenato i mercati facendo scendere del 7% il prezzo dei future di novembre sulla piattaforma di riferimento Dutch Title Transfer Facility, che in mattinata aveva toccato i 160 euro al megawattora. Nel corso di un incontro con esponenti del governo, ha riferito l'agenzia di stampa Sputnik, Putin ha dichiarato che la Russia sarà "sempre" un fornitore "affidabile" di gas, evidenziando la volontà del suo Paese di collaborare alla stabilizzazione dei mercati.

Gazprom aumenterà le forniture all’Europa

L’azienda energetica russa stabilirà quest’anno un nuovo record di forniture di gas all'Europa. Saremo ad un +8% ha rassicurato Putin in una giornata in cui i prezzi del gas naturale nel Regno Unito e in Europa sono saliti enormemente. Le parole del presidente russo hanno fatto invertire il trend del prezzo del gas, facendo scendere del 7% il prezzo dei future di novembre.