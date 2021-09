Youtube contro i No Vax: rimossi contenuti e account di complottisti

Tolleranza zero contro chi diffonde fake news non solo sui vaccini anti Covid-19, ma anche su quelli relativi al morbillo e alla varicella. Questa la scelta di Youtube, che ha deciso di mettere al bando le disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari sui social, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk.