Covid, in Russia è record di morti: 857 nelle ultime 24 ore

La nuova ondata

Covid Russia, Putin: "Positive decine di persone nel mio entourage"

È da una settimana che in Russia i contagi giornalieri superano i 20 mila. Nonostante sia stato uno dei primi Paesi ad avviare la campagna di vaccinazione, ad oggi solo il 32,8% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Chi ha completato il ciclo è solo il 28,67%. Così, nel report del 29 settembre il numero dei morti riporta: 857. Il più alto in Europa che porta la Russia al quinto posto al mondo per decessi da Covid-19: 201.854. Al momento, l’obbligo vaccinale è rivolto solo per alcune categorie di lavoratori e in determinate regioni del Paese.