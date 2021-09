Canarie, l'eruzione del Cumbre Vieja nell'isola di La Palma

Un'eruzione a intermittenza

L’attività del vulcano dell’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, aveva mostrato nella giornata di ieri dei segnali di intermittenza. In mattinata, poi, si è verificata una pausa temporanea dell’emissione di ceneri e vapore dal principale cono del vulcano ripresa, poi, in serata. Un comportamento “normale”, hanno assicurato gli esperti, come anche le esplosioni di tipo stromboliano non costanti. Sono circa 5.600 le persone ancora evacuate, mentre 300 hanno ricevuto l’ordine di rimanere in casa. Misure precauzionali, assicura Miguel Angel Morcuende, direttore tecnico del piano d'emergenza per l'eruzione vulcanica, che aggiunge rassicurazioni circa la qualità dell'aria e dell'acqua definite: "buone".