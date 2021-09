Eruzione Canarie, una casa resiste alla lava del Cumbre Vieja. FOTO

I proprietari

Come raccontato dal quotidiano spagnolo El Mundo, i proprietari della casa che si è salvata sono due anziani danesi. Per loro fortuna, non si recano sull’isola di La Palma da quando è iniziata la pandemia. In seguito all’eruzione, circa 6mila persone sono ancora lontane dalla propria casa. A scattare questa foto è stato Emilio Morenatti, fotografo spagnolo che con il suo lavoro incentrato sugli anziani spagnoli durante il Covid-19 ha vinto il Premio Pulitzer.