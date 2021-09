Afghanistan, tornano le esecuzioni capitali: esposto cadavere. VIDEO

Quattro persone uccise dalla polizia

leggi anche

Afghanistan,i talebani torneranno ad esecuzioni e amputazioni

Il testimone di Herat, citato dall'Associated Press, ha spiegato che i talebani, arrivando nella piazza dove c'è stata l'impiccagione, hanno annunciato che quattro criminali erano stati catturati durante un tentativo di rapimento ed uccisi dalla polizia. Ma non è chiaro se in uno scontro a fuoco o dopo il loro arresto, come esecuzione. Finora i talebani non hanno rilasciato alcun commento, ma ieri il mullah Nooruddin Turabi, uno dei fondatori del movimento e il principale esecutore della loro dura interpretazione della legge islamica, quando erano al potere negli anni '90, aveva dichiarato che gli studenti coranici avrebbero ripristinato le esecuzioni o le amputazioni per punire certi crimini, anche se forse non in pubblico.