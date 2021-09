Wsj, accordo con Usa: Lady Huawei potrà tornare in Cina

Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a "Lady Huawei" - Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei - di tornare in Cina dopo quasi tre anni passati agli arresti in Canada su richiesta americana. A riportarlo è il Wall Street Journal.

Le indiscrezioni

Già nei giorni scorsi era trapelata questa possibilità in quanto il Dipartimento di Giustizia americano, gli avvocati di Meng Wanzhou e quelli della società di telecomunicazioni si stavano parlando con sempre più insistenza per cercare di trovare un accordo tale da permettere alla direttrice finanziaria dell’impero tecnologico cinese di fare ritorno a casa. Il rilascio potrebbe portare ad una svolta anche per i due cittadini canadesi detenuti in Cina: Michael Kovrig e Michael Spavor, quest’ultimo condannato il mese scorso a 11 anni di prigione con l’accusa di spionaggio.