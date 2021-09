1/17 ©Getty

La città più sicura al mondo, secondo l’Economist, è Copenaghen. Il Safe Cities Index 2021, classifica biennale della rivista economica inglese, fotografa un mondo in cambiamento. Il concetto di “città sicura”, dall’inizio della pandemia da Covid-19, non è più quello di prima: salute e digitalizzazione pesano più che in passato. Tre città europee (nessuna italiana), tre asiatiche, tre in Oceania e una in Canada: ecco quali sono le città più sicure dove vivere

