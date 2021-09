Città più sporche del mondo: per un sondaggio ci sono anche Roma e NY

Roma, Bangkok e New York sono le tre città più sporche al mondo. A dirlo è un sondaggio realizzato da Time Out, rivista di viaggio che ogni anno svolge una rilevazione chiedendo ai lettori di rispondere ad alcune domande sulla propria città. Quest’anno hanno risposto oltre 27mila utenti e secondo le loro segnalazioni la miglior città al mondo è San Francisco .

Le città più sporche

In un articolo di commento, Will Gleason si concentra su New York e spiega che “ha ottenuto voti alti in numerosi campi, classificandosi nella top 5 delle città, oltre a essere dichiarata la città più entusiasmante del mondo. Ma ha raggiunto un assai più negativo traguardo. È infatti attualmente ritenuta una delle città più sudicie del mondo”. Il 55% degli intervistati l’ha definita “dirty” (sporca). Peggio di New York dice il giornalista, solo Roma e Bangkok.