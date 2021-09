Covid, stop a test per i vaccinati che viaggiano in Uk

1/8 ©Ansa

Novità per i viaggi degli italiani (e non solo) in territorio inglese. È stata infatti stabilita la fine, dal 4 ottobre, dell'obbligo di test negativo anti-Covid alla partenza per tutti coloro che arriveranno o rientreranno in Inghilterra con la prova di una doppia vaccinazione. La regola riguarda i territori che - proprio come l’Italia - erano inseriti nella cosiddetta lista ambra (o arancione) di allerta intermedia. Questa lista, dal mese prossimo, sarà di fatto rottamata

GUARDA IL VIDEO: Covid, Johnson: c'è ancora rischio di ammalarsi