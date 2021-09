Usa, due zebre a passeggio per le strade del Wisconsin. VIDEO

L'uomo si è imbattuto in due zebre che passeggiavano tranquillamente al centro della carreggiata. Gli animali sono stati poi spinti verso i campi intorno alla strada, per evitare incidenti

Un incontro davvero inusuale quello ripreso da un automobilista in Wisconsin, negli Usa, mentre si trovava nell'area di Seymour. Con grande sorpresa, l'uomo si è imbattuto in due zebre proprio al centro della carreggiata. Come mostrano le immagini, gli animali passeggiavano tranquillamente sull'asfalto, guardandosi intorno. Le zebre sono state poi spinte verso i campi intorno alla strada, per evitare possibili incidenti automobilistici. Alcune foto degli animali sono state poi diffuse anche su Facebook dall'Outagamie County Sheriff's Office.