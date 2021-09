Isis, Macron: al-Sahrawi capo del Gran Sahara ucciso da forze francesi

Al-Sahrawi, un leader

approfondimento

“Questo è un altro grande successo nella nostra lotta contro i gruppi terroristici nel Sahel”, continua poi il tweet al quale poi ne è seguito un altro in cui ricorda i sacrifici degli “eroi morti per la Francia”. Nato nel 1973 a Laayoune in Marocco, da una famiglia di ricchi commercianti fuggiti dall’Algeria, al-Sahrawi ha sofferto per anni di depressione. Trovò rifugio nella religione e, in particolare, nella sua forma più radicale nel movimento islamista. Nel 2011 è tra i fondatori del Movimento per l’unità e la Jihad in Africa occidentale (Mujao) che poi si fonde con il gruppo terrorista di Mokhtar Belmokhtar creando Al-Mourabitoun di cui divenne il capo.