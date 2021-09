Sudan, forti piogge e inondazioni. Decine di morti

Un bilancio pesantissimo

Le cifre sono ufficiali, sono state confermate dal portavoce del Consiglio nazionale per la protezione civile sudanese. E in queste ore potrebbero solo peggiorare. Le oltre 80 vittime sono morte soprattutto per annegamento. Ma in diversi casi le persone sono state travolte dal crollo di edifici provocato dalla violenza dell’acqua oppure sono rimaste fulminate a causa dei cavi elettrici buttati giù dalle piogge torrenziali.