Egitto, Patrick Zaki sotto processo. Rischia 5 anni di carcere

Dopo 19 mesi di custodia cautelare è arrivato il rinvio a giudizio. Il processo si apre oggi a Mansura e Amnesty International fa sapere che lo studente egiziano dell'Università di Bologna rischia cinque anni di carcere. Cadute le accuse più gravi di incitamento al "rovesciamento del regime", l'accusa ora è di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" riferita ad alcune frasi scritte sui social in difesa della minoranza copta

Dopo 19 mesi di custodia cautelare è arrivato il rinvio a giudizio per Patrick Zaki in un processo che inizia nella giornata di martedì 14 settembre con la prima udienza. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna ora rischia cinque anni di carcere. Cadute le accuse più gravi di incitamento al "rovesciamento del regime" e al "crimine terroristico" che avrebbero comportato fino a 25 anni, come reso noto da dieci Ong egiziane l'accusa ora è di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" sulla base di un articolo pubblicato due anni fa. Gli è contestato uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta. Il ragazzo rischia una multa o una pena fino a cinque anni di carcere, ha previsto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, segnalando che non è chiaro al momento quante udienze siano previste. La notizia dell’apertura del processo è "uno sviluppo enormemente preoccupante”, aggiunge Noury.

Il processo a Zaki approfondimento Zaki compie 30 anni: la storia dello studente in carcere in Egitto Le sentenze del Tribunale per la sicurezza dello Stato davanti al quale comparirà il 30enne sono inappellabili, hanno precisato le Ong, tra cui quella per cui Patrick lavorava come ricercatore, l'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr). La Corte è la numero 2 per i "reati minori" (detta anche "d'urgenza") di Mansura, la città sul delta del Nilo, circa 130 km a nord del centro del Cairo, dove Patrick è nato e vissuto fino al momento di andare all'università nella capitale, dove ora risiede la famiglia. "Purtroppo era previsto che con l'approssimarsi della fine della detenzione preventiva dei 24 mesi, da quell'enorme castello di prove segrete mai messe a disposizione della difesa sarebbe stata presa una delle tante per mandarlo a processo. È uno scritto del 2019 in cui Patrick avrebbe preso le difese della minoranza copta perseguitata in Egitto", ha riferito il portavoce di Amnesty Noury. L'udienza dovrebbe svolgersi a metà mattinata, ha previsto la sua legale Hoda Nasrallah.