Incendio a Parigi, un furgone in fiamme sotto il Pont National

L'intervento

leggi anche

Francia, Anne Hidalgo annuncia la candidatura all’Eliseo per il 2022

Pompieri e tecnici sono ancora al lavoro per isolare le tubazioni di gas, riscaldamento ed elettricità nel 13esimo arrondissement della capitale. Come quanto riferito dalla Prefettura parigina, il traffico sul ponte che conduce al 12esimo arrondissement è stato interrotto così come anche sullo svincolo di Poter de Bercy. “Nessun rischio di crollo” hanno assicurato i vigili del fuoco su Twitter, ma nel frattempo sono in corso alcune evacuazioni dal quartiere. Sono ancora da valutare i danni alla rete di distribuzione dell’energia.