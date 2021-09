Covid, a Los Angeles vaccino obbligatorio per studenti dai 12 anni

Los Angeles diventa il primo grande distretto scolastico americano a rendere obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per gli studenti dai 12 anni in su che partecipano alle lezioni in presenza. Una misura che interessa circa 600.000 ragazzi, che già hanno l'obbligo di mascherina dentro e fuori gli istituti, dove anche i docenti e il personale sono tenuti alla vaccinazione. Si tratta del primo grande distretto a prendere questa decisione, dopo il più piccolo Culver City Unified School District che ha annunciato la stessa posizione ad agosto.